Нова флотилия се насочва към Газа

© Според активисти, друга флотилия се насочва към Ивицата Газа в опит да пробие израелската морска блокада на територията, предава The Times of Israel.



Коалицията "Флотилия на свободата" съобщава, че корабът "Съвест" е отплавал от Италия в сряда с около 100 активисти на борда. Групата твърди, че "много от тях" са медицински работници и журналисти.



"Съвест" се присъединява към други осем кораба, които отплаваха от Италия преди почти седмица.