ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нова жертва по време на рали! Блъснати са и двама фотографи
Водачът на автомобил BMW, идентифициран като 40-годишния Артур Сенковски, е починал на място въпреки незабавната помощ от свидетели.
Неговият навигатор е транспортиран до болница в тежко състояние.
Инцидентът е станал по време шестия специален етап от състезанието, близо до село Стари Лас.
Рали "Ниса“ беше незабавно прекратено от организаторите от уважение към ранените и техните семейства. Спешни служби и прокурор бяха на място, за да разследват инцидента.
Това е вторият инцидент по време на състезанието. В събота двама фотографи, стоящи на опасен участък от трасето, са ударени от преминаващ автомобил. Пострадалите са откарани в болница.
Припомняме, че преди дни в България също имаше смъртен случай по време на рали край Варна. Състезателна кола рани смъртоносно 60-годишен мъж след като не успя да вземе завой.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: