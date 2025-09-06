ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
DANAS твърдят, че по време на нападението в сградата на факултета все още е имало хора, което допълнително е повишило напрежението и е предизвикало страх сред гражданите. Студенти и служители, които са били вътре, са се опитали да се измъкнат на сигурно място, докато пламъците и димът се засилват.
Министерството на вътрешните работи публикува изявление тази вечер относно продължаващия протест в Нови Сад.
''МВР информира обществеността, че е станало известно, че участниците в необявено събиране в Нови Сад възнамеряват да нападнат полицията, разположена пред Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание в този град. Предупреждаваме всички събрали се да спазват закона и да не атакуват полицията. В противен случай полицията ще бъде принудена да реагира и да предприеме всички предвидени от закона мерки за защита на собствения си живот, безопасност и запазване на стабилен обществен ред и спокойствие'', се казва в изявлението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: