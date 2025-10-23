ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови правила за магазините в Истанбул
©
Служителите могат само да поздравяват минувачи с "добре дошли“ и да ги поканят да влязат, като се придържат на не повече от 50 см от витрината. Нарушенията ще се санкционират с глоби и временно затваряне на обекта – от три до десет дни в зависимост от броя на нарушенията. Контролът ще бъде засилен чрез проверки на полицията, дронове и боди камери.
Мерките се въвеждат с цел осигуряване на безопасността и комфорта на милионите местни и чуждестранни туристи, посещаващи града. Истанбул е особено популярен сред туристи от България, като българите са сред редовните посетители на историческите и културни забележителности на мегаполиса.
Само между януари и август Истанбул е приел 12,4 милиона чуждестранни туристи, което е близо 35% от всички международни туристически посещения в Турция за този период.
Още от категорията
/
Макс Баклаян: Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията
20:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Eurojust: Уредените тенис мачове са се координирали от България
16:28 / 22.10.2025
Eurojust: Уредените тенис мачове са се координирали от България
16:30 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.