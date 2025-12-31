Нови пречки пред пълното оповестяване на досиетата на Епстийн: Ще са необходими 400 адвоката за разглеждането на 5,2 милиона страници
Това вероятно ще удължи окончателното публикуване на документите значително, в сравнение с очакваното, след крайния срок 19 декември, поставен от Конгреса, се посочва в документа.
Правителството на Тръмп призова Министерството на правосъдието да публикува документите, свързани с наказателните разследвания срещу Епстийн съгласно закон за прозрачност, приет от Конгреса миналия месец. Финансистът и осъден за сексуални престъпления Джефри Епстийн се самоуби в затвора. Той е бил приятел с Доналд Тръмп, британския принц Андрю, Бил Клинтън и редища известни личности.
