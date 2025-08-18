ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки и стигат до 4000 евро!
Мобилен телефон при управление:
- 1-во нарушение: глоба 350 евро, отнемане на книжка – 30 дни
- 2-ро нарушение: 1000 евро, 180 дни без книжка
- 3-то нарушение: 2000 евро, 1 година без книжка
При ПТП предизвикано от ползване на телефон: глоба до 4000 евро и до 8 години без книжка, възможни и наказания съгласно Наказателния кодекс.
Непоставена каска при мотоциклет:
- 1-во нарушение: 350 евро и 30 дни без книжка
- 2-ро: 1000 евро и 6 месеца без книжка
- 3-то: санкции се удвояват
Без каска и пътник: и пътникът, и шофьорът глобяват с по 350 евро.
Превишена скорост, светофар, СТОП знак
Превишена над 50 km/h: до 700 евро и 60 дни без книжка; повторение – до 2000 евро и 1 година без книжка.
Пресичане на червен светофар: подобни тежки санкции – до 2 000 евро и 1 година без книжка при системни нарушения; при ПТП – до 8 г. (за ПТП може да се прилагат и криминални мерки).
Неспиране на знак "СТОП": 350 евро и 30 дни без книжка; при повторение до 2000 евро и 1 година без книжка; при ПТП – до 4 000 евро и до 8 години без книжка.
Шофиране в нетрезво състояние:
- 0.50–1.10 g/l: от 350 до 700 евро + до 90 дни без книжка; повторение – до 2000 евро и 1 година без книжка
>1.10 g/l: 1200 евро и 180 дни без книжка; възможен затвор до 5 години; при рецидив – до 4000 евро и 10 години без книжка.
Улични гонки и екстремно превишаване на скоростта (>200 km/h)
- 1-во нарушение: 2000 евро и 1 година без книжка
- 2-ро: 4000 евро и 2 години без книжка
- 3-то: 8000 евро и 4 години без книжка; при превишаване 200 км/ч – същите тежки мерки.
Паркиране, блокиране на достъп за хора с увреждания
Паркиране на рампа за инвалиди: до 2000 евро и до 1 година без книжка при повторение.
Блокиране на автобусни ленти / неправилни действия с цел обществен транспорт: строги санкции, включително отнемане на книжка.
Технологии и прилагане
От септември 2025 г. – въвеждане на дигитално налагане на глоби чрез камери; електронно връчване през gov.gr; при сериозни нарушения се изисква връчване на книжка, регистрация или номера.
През 2026 г. се очаква инсталирането на над 2500 камери и платформа за картографиране на инциденти.
Преминаване към наказателно ниво
Някои нарушения (особено при причинено ПТП с фатален край или оставяне на пострадал) вече могат да попаднат под Кодекса за наказания – включително с доживотен затвор – например, при изоставяне на пострадал човек.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 585
|предишна страница [ 1/98 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: