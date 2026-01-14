Нови заплахи от Тръмп малко преди екзекуцията на първия протестиращ в Иран
Всъщност, когато е попитан в интервю за CBS за екзекуцията на Солтани, президентът на САЩ предупреждава, че ще предприеме много сурови мерки, ако младият иранец бъде екзекутиран. "Ще предприемем много сурови мерки. Ако направят такова нещо, ще предприемем много сурови мерки“,заявява той, а когато е помолен да поясни какво има предвид, Тръмп се позовава на неотдавнашната операция на САЩ във Венецуела и убийството на тогавашния лидер на Ислямска държава Абу Бакр ал-Багдади, през 2019 г.
"Не искаме да виждаме това, което се случва в Иран. И, знаете ли, ако искат да правят протести, това е едно нещо. Когато започнат да убиват хиляди хора. И сега ми говорите за обесвания. Ще видим как ще им се отрази това. Няма да им се отрази добре“, добавя американският президент.
Според норвежската правозащитна организация Hengaw, Ерфан Солтани от град Фардис, западно от Техеран, ще бъде екзекутиран по-късно днес. Солтани е бил арестуван във връзка с протестите в град Карадж.
Организацията твърди, че семейството му е било уведомено за смъртното наказание, но е било "умишлено държано в неведение“ по отношение на съдебния процес. Както се посочва, "бързото и непрозрачно разглеждане на делото засилва опасенията, че смъртното наказание се използва като инструмент за потискане на протестите“.
