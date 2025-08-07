ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Новите мита на Тръмп влязоха в сила
Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% - Канада. Продуктите от Европейския съюз, Япония и Южна Корея ще бъдат облагани с 15%, докато вносът от Тайван, Виетнам и Бангладеш ще бъде с 20%.
Американският президент се закани да наложи и 100% мита върху вносните чипове и полупроводници, но подчертава, че компаниите ще бъдат освободени от мита, ако произвеждат тези продукти в САЩ.
"Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, заяви Тръмп в Truth Social.
САЩ също така се подготвят да наложат санкции и на Русия, за да окажат натиск върху Москва за прекратяване на войната с Украйна. Той обеща допълнителни 25% мита за Индия заради покупките ѝ на руски петрол с което общите мита за страната станаха 50%.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 156
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
15:23 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: