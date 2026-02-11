Inshorts.
Съобщава се, че въоръженият мъж е открил огън и, според предварителните данни, е задържал няколко ученици и учители в сградата. Според предварителна информация един човек е ранен при стрелбата.
Инцидентът е станал около 16:45 ч. местно време в град Хат Яй в провинция Сонгкла. Според вестника въоръженият мъж е влязъл в училищния двор малко преди края на учебните занятия.
Местната полиция, заедно със специални части и спасители, са отцепили района.
Ново нападение с оръжие в училище: Неизвестен мъж откри огън по ученици в Тайланд, взе заложници
