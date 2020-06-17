Íîâî îãíèùå íà COVID-19 â Ãúðöèÿ áëèçî äî íàøàòà ãðàíèöà

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 14:32 / 17.06.2020Êîìåíòàðè (17)80
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Óñòàíîâèõà íîâî îãíèùå íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â ãðúöêà îáùèíà äî Êñàíòè â áëèçîñò äî ãðàíèöàòà ñ Áúëãàðèÿ, ñúîáùè ÁÍÐ.

Âëàñòèòå âúâåäîõà èçâúíðåäíè ìåðêè â îáùèíà ßñìó îáëàñò Ðîäîïè, êîÿòî ñå íàìèðà â áëèçîñò äî ãðàíèöàòà ñ Áúëãàðèÿ. Òîâà ñòàíà ñëåä èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà ùàáà çà êîíòðîë ïî ðàçïðîñòðàíåíèå íà âèðóñà è Ìèíèñòåðñòâîòî çà çàùèòà íà ãðàæäàíèòå. Ïîä ïúëíà êàðàíòèíà å ñåëî Àãèàñìó ñëåä ðåãèñòðèðàíè íîâè 5 ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ áàöèëà. Â ñúñåäíî ñåëî Àõèíî èìà 11 ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè. Òðèìà äóøè ïî÷èíàõà çà 24 ÷àñà.

Âúâåäå ñå çàáðàíà çà âëèçàíå è èçëèçàíå îò ñåëîòî, êàêòî è âå÷åðåí ÷àñ îò 21 ÷àñà äî 7 ñóòðèíòà. Íîñåíåòî íà ìàñêè å çàäúëæèòåëíî. Ñëóæèòåëè íà îáùèíàòà ùå ñíàáäÿâàò ñ õðàíà è ëåêàðñòâà õîðàòà ïîä êàðàíòèíà. Çàñåãà âúâåäåíèòå èçâúíðåäíè ìåðêè ñà çà ñåäåì äíè.

Çà ñåäìèöà íà ëåòèùåòî â Àòèíà ñà íàïðàâåíè íàä 7800 ïðîáè îò ïðèñòèãàùèòå òóðèñòè. Îò òÿõ ñàìî 4 ñà ïîëîæèòåëíè, ñúîáùèõà îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.

Ïîä ïúëíà ïðîâåðêà çà ñïàçâàíå íà ïðåäïàçíèòå ìåðêè è äèñòàíöèÿ ñà âñè÷êè õîòåëè è ïëàæíè èâèöè â Ãúðöèÿ.




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