Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер, издадено е предупреждение за цунами
Автор: Ваня Кузманова 10:06
©
Ново силно земетресение от 7,4 по Рихтер удари Филипините, сочат данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Издадено е предупреждение за цунами.

"Очаква се разрушително цунами с животозастрашаващи височини на вълните", съобщи Филипинският институт по вулканология и сеизмология, предупреждавайки хората в крайбрежните райони на източните и южните Филипини да се евакуират. 

Трусът е регистриран на около 20 километра от град Манай в региона Минданао в 9:43 ч. сутринта (04:43 българско време).

Има и вторични трусове. Все още не се съобщава за щети и пострадали.

09.10.2025 Тайфунът "Халонг" връхлетя Япония
07.10.2025 Мощни земетресения разтърсиха Япония!
07.10.2025 Земетресение с магнитуд 6.7 разтърси Папуа Нова Гвинея
06.10.2025 МВнР предупреждава българите в Румъния
06.10.2025 Мощен циклон удари Гърция с проливни дъждове и бури
06.10.2025 Не тръгвайте към Истанбул! Идва циклон
