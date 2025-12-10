Сподели close
Земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Хоншу в Япония. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 102 км североизточно от град Хачинохе (северна префектура Аомори), на 155 км източно-североизточно от Аомори, на дълбочина 34 км.

"Фокус" припомня, че земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано на 8 декември край остров Хокайдо, Япония. Агенцията за управление на пожарите и бедствията съобщи по-рано, че са ранени най-малко 51 души.