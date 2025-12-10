EMSC).
Епицентърът на труса е бил на 102 км североизточно от град Хачинохе (северна префектура Аомори), на 155 км източно-североизточно от Аомори, на дълбочина 34 км.
"Фокус" припомня, че земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано на 8 декември край остров Хокайдо, Япония. Агенцията за управление на пожарите и бедствията съобщи по-рано, че са ранени най-малко 51 души.
Ново силно земетресение удари Япония
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски: Винаги съм готов за избори
20:11 / 09.12.2025
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е дв...
20:12 / 09.12.2025
Тръмп пред Politico: Европа е западаща група от нации, ръководена...
14:25 / 09.12.2025
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на едно от летищата на Крит
10:46 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.