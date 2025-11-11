EMSC).
Трусът е регистриран на 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 23 км югозападно от Бигадич, Турция, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран в 00:02 часа местно време (23:02 часа българско време).
''Фокус'' припомня, че няколко часа по-рано днес силно земетресение от 4.9 по Рихтер, разтърси Западна Турция.
Ново силно земетресение удари Западна Турция
©
Още по темата
/
Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
11:32
"Мордор" — но наяве: Паркът в Нова Зеландия, където е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
10.11
Още от категорията
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
12:17
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
10:37
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
10.11
Захарова за оставките в ВВС: Те разпространиха лъжи за фронта, фалшиви новини за Сирия, за Буча, това няма край
10.11
Добър пример при съседите: Производителите на цигари в Гърция ще помагат за почистването на фасове от плажовете
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нетаняху: Войната не е приключила, ХАМАС ще бъде разоръжен
21:59 / 10.11.2025
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
21:22 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.