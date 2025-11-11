Сподели close
Второ силно земетресение с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 23 км югозападно от Бигадич, Турция, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран в 00:02 часа местно време (23:02 часа българско време).

''Фокус'' припомня, че няколко часа по-рано днес силно земетресение от 4.9 по Рихтер, разтърси Западна Турция.