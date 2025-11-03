Земетресение с магнитуд 5.6 по скалата на Рихтер е регистрирано в 06:55 часа московско време (05:55 часа българско време) крак Камчатка, съобщават от Камчатския филиал на Единната геофизична служба наЕпицентърът на сеизмичното събитие е бил на 397 км от столицата на региона Петропавловск-Камчатски. Тусът е бил на дълбочина 42,5 км.По данни на сеизмолозите се очакват вторични трусове.