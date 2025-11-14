Сподели close
Автобус се блъсна в автобусна спирка в североизточен Стокхолм, Швеция. Инцидентът остави няколко загинали и ранени, съобщи шведската полиция на своя уебсайт, предава CNN.

"Автобус удари няколко души на Валхалавеген близо до Техническия университет. Инцидентът остави няколко ранени и загинали. Полицията все още не съобщава броя, пола или възрастта на жертвите“, се казва в изявлението.

Според местните медии засеганати от катастрофата са пет души.

Служители на реда класифицираха инцидента като утежнено непредумишлено убийство.

Спасителните служби в момента работят на мястото на инцидента, разследвайки причината за трагедията.