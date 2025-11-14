CNN.
"Автобус удари няколко души на Валхалавеген близо до Техническия университет. Инцидентът остави няколко ранени и загинали. Полицията все още не съобщава броя, пола или възрастта на жертвите“, се казва в изявлението.
Според местните медии засеганати от катастрофата са пет души.
Служители на реда класифицираха инцидента като утежнено непредумишлено убийство.
Спасителните служби в момента работят на мястото на инцидента, разследвайки причината за трагедията.
