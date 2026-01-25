Ню Йорк се подготвя за снежната блокада: Рафтовете по магазините са празни, улиците са пусти
Подготовките се извършват с интензивни темпове и с нагласата, че "идва краят на света“.
Рафтовете на супермаркетите се изпразват впечатляващо, като храните с дълъг срок на годност, вода и стоки от първа необходимост изчезват за няколко часа, тъй като хиляди граждани се втурнаха да се снабдят с всичко, което считат за необходимо за дните на блокада.
Градът, който никога не спи, изглежда като че ли е натиснал спирачката. Централните булеварди са с минимален трафик, тротоарите са празни, магазините са затворени, а над небостъргачите витае усещане за ледено очакване.
Властите призовават гражданите да ограничат придвижванията си до абсолютно необходимите, а много компании вече са предприели превантивно затваряне. В същото време социалните мрежи, и по-специално TikTok, са препълнени с видеоклипове, които запечатват трескавата подготовка.
В тази обстановка решаваща роля играе и официалната информация от властите. Кметът на града, Зохран Мамдани, отправи публично послание към гражданите, призовавайки ги да останат в домовете си, да избягват ненужни пътувания и да следват стриктно инструкциите на службите за гражданска защита. Той подчерта, че общината е в пълна готовност, с машини за почистване на сняг, екипи и сили за спешни случаи в готовност, като обаче подчерта, че индивидуалната отговорност е от решаващо значение за избягване на инциденти и проблеми.
