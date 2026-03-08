The Jerusalem Post.
Изданието отбелязва, че израелската армия също е отрекла участие в атаката.
''Това е фалшива новина. Когато правим нещо, имаме смелостта да го обявим'', пише Рашид Ал Нуайми в X.
Отделно, източник от Емирства заяви пред The Times of Israel: ''Категорично отричаме тези глупости. Ако ОАЕ направят нещо или предприемат действия, те ще го обявят и ще го направят публично достояние''.
''ОАЕ не се занимава с отричане или одобряване на слухове... Неподходящо е така наречените "висши израелски служители“ да говорят от наше име и/или да разпространяват слухове за действия или намерения на ОАЕ. ОАЕ не прави изявления относно действията или намеренията на други държави, така че очакваме служителите на нашите приятелски страни да се въздържат от това'', добавя източникът.
Припомняме, че малко по-рано се появиха съобщения в медиите, в които се твърди, че Обединените арабски емирства са извършили ''символичен'' военен удар по Иран.
Според тях, израелски служители са обявили, че ОАЕ са ударили инсталация за обезсоляване в Иран след консултации между израелски и емирски служители през уикенда, в отговор на ответните удари на Техеран през Персийския залив по време на продължаващата американско-израелска бомбардировъчна кампания в Иран.
ОАЕ отрекоха да са ударили инсталация за обезсоляване в Иран
©
Още по темата
/
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
16:46
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
16:00
Бахрейн обяви прихващането на 95 ирански ракети и 164 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток
11:38
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отломки от ирански дрон удариха небостъргач в Дубай
22:03 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.