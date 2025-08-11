ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газа 

© Осъждаме убийството от израелските военни на 6 палестински журналисти, като те са били насочени към палатката им, което е тежко нарушение на международното хуманитарно право. Това заявиха от ООН в Х.



"Израел трябва да уважава и защитава всички цивилни, включително журналистите" подчертаха още от ООН.



От организацията призоваха за незабавен, безопасен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти и припомни, че от 7 октомври 2023 година са убити най-малко 242 палестински журналисти в Газа.



Реакцията на международната организация идва, след като общо седем души бяха убити при нападението срещу палатка, разположена пред главната порта на болница "Аш-Шифа“ в град Газа късно в неделя. Сред тях са били кореспондентът на Ал Джазира Мохамед Крейкех и трима оператори.



Ал Джазира осъди убийствата като "още една крещяща и преднамерена атака срещу свободата на пресата“.