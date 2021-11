© iStock Beĸopa paa paa cea, ĸoo oop xae po vd-19, peaa Rutr, Monew.bg.



eĸapcoo a rk Rdgbk ³trut a oeaa a poe xoa a aea. h dn nd lthr rdut Rgultr gn peopa eĸapcoo, oypap, a e oao oo a-po ce ooee vd-19 ec paĸe a e o oaa a co.



Toa e poo eĸapco c opao poee cpey vd-19, ĸoeo oy oopee. Oaĸa ce papeee a yopea CA o-ĸco o ece.



B Beĸopa xaeo e oc pocĸoo aeoae Lgvr. ae o yopeaa y ce cexa aeo pe oce ece oĸaa, e o aaa aooa ooca a eae xo xocaa a a-pcĸoe py.



Ma ece Beĸopa oca ceĸa c rk a ĸoeca o eo, oca 480 x. ĸypca a ee.



B oeo ee rk co, e oaĸa a poee 10 . ĸypca o ĸpa a oaa oe 20 . pe 2020 . Aĸe a aepĸacĸaa ĸoa ce oĸaxa c a p poea.