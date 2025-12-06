Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
©
Публикуваме останалата част от текста му без редакторска намеса:
"По повод на публикациите, че Общият съд на Европейския съюз "допуснал за разглеждане“ или "приел за допустима“ жалба против актовете на Съвета относно въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г., служба "Преса и информация“ на Съда би желала да направи следните уточнения:
• Жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз с номер T-653/25 (MS и др./Съвет).
• Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи.
• Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата.
Важно е в този смисъл да се уточни, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото.
С уважение,
Служба "Преса и информация“ на Съда на Европейския съюз", обяснява доц. Цеков.
