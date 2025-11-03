Сподели close
Полицията съобщава, че 32-годишният Антъни Уилямс е обвинен в опит за убийство и притежание на острие във връзка с инцидента в британския влак, при който бяха намушкани десет души, пише BBC.

Уилямс е обвинен в 10 опита за убийство, едно обвинение за нанасяне на телесна повреда и едно обвинение за притежание на острие след нападение с нож във влака в Кеймбриджшир в събота. 

"Фокус" припомня, че първоначално полицията съобщи, че двама души на 32 и 35 години са арестувани. В последствие обаче единият е бил освободен.