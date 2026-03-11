NBC. 35-годишната Иванна Ортис ще отговаря за общо 10 обвинения в опит за убийство с полуавтоматично оръжие, както и за три други престъпления – стрелба по къща, или кемпер.
Прокурорът по делото съобщи, че общо 10 души са били застрашени при стрелбата от Иванна Ортис: Риана и партньорът й A$AP Rocky, трите им деца, тримата домашни помощници, и двама души в съседна къща. Никой от тях не е бил ранен при стрелбата с полуавтоматичната пушка AR-15.
Към момента съдът е наложил гаранция от 1.875 милиона долара, които извършителката не е платила и се намира в ареста.
Според разследването тя е дошла до квартал Бевърли Крест с автомобила си въоръжена и дегизирана с перука. След като стигнала пред портата на дома на Риана Иванна Ортис открила стрелба по портата и кемпера, който бил паркиран вътре. Нападателката била открита по номерата на колата, а в багажника полицията открила резервен пълнител с 30 патрона.
Ако бъде осъдена Ортис може да получи доживотен затвор.
текст: Милен Кандарашев
Обвиниха в опит за убийство жената, стреляла по къщата на Риана
