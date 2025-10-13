Обявен е новият състав на френското правителство

© Съставът на новото правителство на Франция след повторното назначаване на Себастиен Льокорню за министър-председател беше обявен в неделя вечерта, съобщи телеканал BFMTV, позовавайки се на Елисейския дворец.



Жан-Ноел Баро отново получи поста министър на външните работи. Министър на въоръжените сили стана Катрин Вотрен, бивш министър на труда. За министър на вътрешните работи бе назначен префектът на парижката полиция Лоран Нунес. За министър на правосъдието отново бе назначен Жералд Дарманен. Ролънд Лескюр остава министър на икономиката и финансите. Своя пост запази и министърът на културата Рачида Дати.



На 10 октомври президентът на Франция Еманюел Макрон отново назначи оттеглилия се ръководител на правителството Льокорню за министър-председател.



"Приемам като свой дълг мисията, възложена ми от президента на републиката, да направя всичко възможно, за да осигуря на Франция бюджет до края на годината и да реша ежедневните проблеми на нашите съграждани“, заяви Льокорню в социалната мрежа веднага след назначаването.



Заемал този пост от 9 септември, бившият министър на въоръжените сили Льокорню обяви на 5 октомври състава на новия кабинет, който ще замести правителството на Франсуа Байру, подал оставка в началото на септември. В предложения от премиера състав фигурираха значителен брой министри от предишното правителство.



Сформираният от Льокорню кабинет веднага беше подложен на остра критика от опозицията, която обеща нов вот на недоверие в Националното събрание към поредното правителство.



На следващия ден премиерът подаде на президента молба за оставка, която Макрон прие, но възложи на Льокорню да проведе консултации с политическите партии относно излизането от кризата. А след няколко дни отново го назначи за премиер.