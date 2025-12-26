Американската изследователска компания Ocean Infinity възобновява търсенето на останките от полет MH370, летял от Куала Лумпур до Пекин през 2014 г. с 239 дущи на борда. Това съобщи представител на компанията на 26 декември."С подкрепата на малайзийското правителство възобновяваме търсенето на изчезналия самолет MH370“.Предвид важния характер на провежданите дейности, официалните съобщения ще идват от малайзийските власти.На 3 декември Министерството на транспорта на Малайзия обяви възобновяването на дълбоководните търсения на изчезналия през 2014 г. полет MH370 на авиокомпания Malaysia Airlines, които ще започнат на 30 декември. Беше отбелязано, че търсенията ще продължат 55 дни.Полет MH370, Boeing 777, изчезна през 2014 г. по време на пътуване от Куала Лумпур до Пекин и предизвика най-голямото издирване в историята на авиацията.Изследователската фирма Ocean Infinity ръководи текущото издирване по споразумение от типа "няма находка, няма такса“. Тя ще получи 70 млн. долара (56 млн. лири), ако бъдат намерени останките, заяви по-рано министърът на транспорта Локе Сиу Фук.Предишни опити включват многонационално търсене с участието на 60 кораба и 50 самолета от 26 държави, което приключи през 2017 г., а усилията на Ocean Infinity през 2018 г. приключиха след три месеца.Полет MH370 е загубил връзка с контрола на въздушното движение по-малко от час след излитането си на 8 март 2014 г., а радарите са показали, че се е отклонил от първоначалната си траектория на полета.Това остава една от най-големите загадки в авиацията, която продължава да преследва семействата на пътниците на борда. През годините много хора призоваха за ново търсене, като отбелязаха колко им е трудно да намерят утеха.Инцидентът даде повод за редица конспиративни теории, включително спекулации, че пилотът умишлено е разбил самолета или че той е бил отвлечен.Разследване през 2018 г. установи, че вероятно управлението на самолета е било умишлено манипулирано, за да се отклони от курса, но не стигна до никакви заключения.Разследващите заявиха тогава, че "отговорът може да бъде окончателен само ако бъдат намерени останките“.