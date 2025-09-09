Очаква се скок на цените в Турция

© Според президентския указ, публикуван в Държавен вестник, възможността за водене на опростени счетоводни книги е премахната за търговци, извършващи дейност в рамките на столични общини и в райони с население над 30 000 души. Тази промяна ще увеличи счетоводната и данъчната тежест на много предприятия, особено на ресторанти и сервизи. Очаква се това увеличение да се отрази пряко на цените, а цените на много продукти и услуги ще се увеличат, пише Нaberler.com.



С президентския указ, публикуван в "Официален вестник“ от 9 септември, беше премахната възможността на търговците в райони под шапката на "столична община“ с население над 30 хиляди да водят еднократно (опростено) счетоводство.



Данъците и разходите, които ще плащат, ще се увеличат



С тази промяна, макар че професиите, които ще се облагат с данък по реалния метод, са изброени, счетоводните разходи и данъците, които ще се плащат от професиите в този клас, ще бъдат значително увеличени.



Ето професиите, които ще бъдат засегнати от новата регулация:







а) Тези, които се занимават с производството на всякакви стоки,



б) Тези, които се занимават с покупка и продажба на всякакви стоки (с изключение на тези, които се занимават с покупка и продажба на стоки на дребно мобилно или като следват пазара, без да откриват специално работно място),



в) Тези, които се занимават с всякакви строителни работи,



в) Тези, които се занимават с всички видове поддръжка и ремонт на моторни превозни средства,



г) Тези, които управляват ресторанти и подобни бизнеси, предоставящи услуги,



д) Тези, които управляват развлекателни и отдихови съоръжения,



е) Заетите в градски пътнически превози.



В резултат на това прилагане, малките предприятия, облагани по стандартния метод, ще бъдат задължени да плащат три предварителни данъка годишно и да водят счетоводни книги въз основа на бизнес книга или баланс, което ще доведе до значително увеличение на разходите. Икономистите отбелязват, че тези увеличени разходи ще се отразят пряко върху цените на продуктите и стоките, предлагани от предприятията, и се очаква вълна от повишения на цените през следващите дни за много продукти, от игли до конци.