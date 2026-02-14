AP.
Националната метеорологична служба предупреди хората, пътуващи до и от Сиера Невада и популярните ски курорти там, да очакват значителни затруднения в пътуването и да бъдат изключително предпазливи.
Все още има време хората да стигнат до дестинациите си за уикенда на Деня на президентите.
Дакари Андерсън, метеоролог от Националната метеорологична служба в офиса в Сакраменто, заяви пред The Associated Press, че от събота до неделя сутринта ще бъде "най-добрият период за пътуване“ преди настъпването на студеното време.
Въпреки че по-рано през седмицата валя сняг, в събота условията останаха "спокойни“, заяви Андерсън. Очаква се обаче нещата да се променят в неделя следобед – в населените места, разположени на височина от 914 до 1219 метра, се очаква да падне между 30 и 60 сантиметра сняг.
"Най-големите натрупвания (на сняг) ще бъдат в по-труднодостъпните места, но все пак ще видим по-големи количества и в населените райони“, поясни Андерсън.
Общините на по-висока надморска височина могат да очакват много повече сняг – вероятно от 1,8 до 2,4 метра. Сред тях, според Андерсън, може да е Блу Каньон, рядко населена община, която се намира на 1431 метра надморска височина и е на около 82 километра западно от езерото Тахо.
Очаква се лошото време да продължи няколко дни и може да засегне части от Западна Невада и Южен Орегон.
