Одеса гори след руски удар, Украйна обвинява Русия в липса на желание за примирие

© Пожарникари се борят с пожара след руския удар по Одеса, пише Sky News.



Украйна обвини Русия, че не е проявявала "подобно желание“ за прекратяване на огъня, след като изстреля четири ракети и 140 дрона при нощна атака.



На снимки от Одеса се вижда, че пожарникарите работят за справяне с последиците.