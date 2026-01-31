Огнище на африканска чума по свинете е установено в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той обясни, че става дума за заразени домашни прасета, като по информация от румънските му колеги и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева са предприети всички мерки за недопускане разпространение на заразата. Огнището се намира на около 70 км. от Русе в местността Поща, община Бутуругени, поясни Драганов.От областната администрация припомнят, че в същата община в началото на ноември миналата година отново беше установен случай на заболяването в лично стопанство. Тогава ситуацията бе овладяна изключително бързо. Към момента областният управител е в постоянен контакт с институциите от страната и северната ни съседка, като коментира, че по мнението на специалистите на този етап няма опасност от навлизане и разпространение на заразата на територията на страната. Освен това той посочи, че на граничния преход между двете държави Дунав мост при Русе – Гюргево постоянно се извършва дезинфекция на всички влизащи в България леки и товарни автомобили. Личните стопанства на хората по селата и индустриалните обекти, където се отглеждат свине, са защитени, заяви Драганов. Той е категоричен, че в момента за тях не съществува никаква опасност, тъй като установеното огнище е далеко от границата. Драганов посочи, че към момента не се налага предприемане на допълнителни мерки, защото няма повишен риск. Въпреки това през следващата седмица ще се проведе заседание на компетентните институции, на което ще бъде обсъдена както епизоотичната обстановка в региона, така и контрола върху плануване и разходване на ваксината за целева имунизация срещу бяс. Колкото до последната тема, става дума за имунизация срещу бяс на лица с експозиция на съмнителни на бяс или с неизвестен статус животни на територията на региона.Властите в Гюргево са наложили зона за защита и наблюдение във връзка с африканската чума. Огнището е потвърдено миналия понеделник /26 януари/. В определената зона за защита и наблюдение попадат над 30 населени места от окръзите Гюргево и Илфов, обясни от своя страна изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. По официални данни в Арад, намиращ се на повече от 650 км. от Русе във ферма в началото на месец януари също беше констатирано огнище на африканска чума, което бързо се разрасна и доведе до умъртвяването на 6000 животни.