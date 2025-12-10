Тръмп се отдалечава от своите традиционни съюзници в Западна Европа, защото много добре разбира кой е най-големият съперник на САЩ – Китай. Това е причината той да търси общ език с Русия във връзка с войната в Украйна, пък и изобщо, защото разбира, че САЩ биха могли да победят Китай, но не и Китай и Русия. Той иска да разкачи Русия от Китай, които сега са много близки. Това каза международният анализатор Огнян Дъскарев в предаванетонаСъс стратегията за национална сигурност Тръмп казва на Европа, че следва грешни политики. "Той казва: спрете със зелените си лудости, защото те разрушават вашата икономика. Спрете с масовата имиграция – законна или незаконна, защото тя разрушава вашата културна идентичност. Спрете с джендърската си идеология“, поясни Дъскарев.Той цитира данни от Центъра за иновации и технологии – американска неправителствена организация, според които за 2024 г. Европейският съюз е наложил глоби в размер на 6,7 милиарда долара над американски технологични компании, докато глобите за европейски такива са едва 529 милиарда евро. "Според други изчисления глобите над американските технологични фирми за 2024 г. са 3,8 милиарда евро, а общата сума на всички данъци, които Европейският съюз е обложил и събрал от европейски технологични фирми, са 3,2 милиарда евро“, посочи международният анализатор.Според белгийския мозъчен тръст "Брьогел“ при евентуална атака от страна на Русия с конвенционални оръжия, освен 100-те хиляди американски войници, Европа ще трябва да мобилизира 300-хилядна своя армия, 1400 танка, 2000 единици бойни пехотни машини и 700 артилерийски системи. "Това е повече, отколкото това, с което в момента разполагат Германия, Франция, Италия и Великобритания. Ако Доналд Тръмп започне да намалява броя на американските войски от Европа, които в момента са 100 000, тогава вече може да се каже, че става нещо много сериозно между САЩ и Европейския съюз“, заяви Огнян Дъскарев.