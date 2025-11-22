Сподели close
Огромен пожар избухна на товарен кораб, акостирал в пристанището в Сан Педро, членовете на екипажа са евакуирани на безопасно място. Панамският кораб One Henry Hudson е превозвал опасни материали, когато под палубата избухва пожар, който предизвиква експлозия. Почти 200 спасители са се отправили към кораба след сигнал за инцидента, предава The Sun.

Всички 23 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място, съобщават от пожарната служба в Лос Анджелис.

Няма данни за ранени.

Корабът, който е акостирал в пристанището на Лос Анджелис, е превозвал опасен товар.

Кметът на Лос Анджелис Карен Бас заявява, че е създадено убежище за засегнатите общности.

Тя също така призовава жителите да останат в домовете си и да държат прозорците затворени.

В изявление тя посочва: "За общностите около пристанището на Лос Анджелис, включително Сан Педро и Уилмингтън, е в сила заповед:

"Останете в домовете си, дръжте прозорците затворени и изключете климатичните системи. Служителите на спешните служби продължават да се борят с пожара на контейнеровозния кораб".

Компанията за товарни кораби Ocean Network Express добавя, че "всички членове на екипажа са в безопасност“ и ситуацията се наблюдава "отблизо“.

Корабът е пристигнал в Лос Анджелис в сряда от японската столица Токио.

Това се случва, след като според съобщения огромна експлозия е разкъсала 500-футов контейнерен кораб в Северно море.

Нидерландският кораб Victoria L също е засегнат от пожара след експлозията, като според местните медии в момента се провежда спасителна операция.