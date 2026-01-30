Sky News.
Огнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, ключова централна гара с маршрути, простиращи се през Обединеното кралство
От пожарната съобщават, че половината от едноетажната търговска сграда е в пламъци.
Национална железопътна компания съобщава, че сички линии близост до пожара са блокирани.
В резултат на пожара се очакват затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън.
Влаковете, пътуващи между двете гари, могат да бъдат отменени или забавени с до 30 минути, или да бъдат променени.
Огромен пожар в Лондон затвори няколко железопътни гари
©
Още по темата
/
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на ферибот край южното крайбрежие на Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Още от категорията
/
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн...
22:57 / 29.01.2026
Тръмп лично е помолил Путин да не обстрелва Украйна за седмица, р...
21:00 / 29.01.2026
Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само ф...
20:05 / 29.01.2026
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администраци...
18:54 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.