Кathimerini.
Същевременно ситуацията в Пъти Дидимотихо остава критична след значителното покачване на нивото на река Еврос (Марица).
Спукването на дигата предизвика неконтролируемо нахлуване на вода, превръщайки хиляди хектари обработваема земя в безкрайна водната площ.
Бедствието вече е засегнало повече от 5000 декара, като селскостопанските земи са под вода, а производителите виждат как усилията на цяла година "отиват на вятъра". Картината на района напомня на езеро, а нивото на водите продължава да предизвиква силна тревога.
Местните власти незабавно предприеха строги защитни мерки, забранявайки всякакво придвижване на граждани в засегнатата зона, за да се предотвратят инциденти и евентуални блокирания.
Огромни наводнения в Гърция, след като река Марица спука дигата в Корнофолия
©
Още по темата
/
Затворени пътища, полети се пренасочват към България, учебните занятия са отменени: Румъния е в снежен капан
18.02
Западна Гърция е опустошена от наводненията, част от пътищата още са затворени, електрозахранването не е възстановено
22.11
Бедствено положение в три общини, хиляди без ток и затворени пътища: Рекордни валежи причиниха наводнения и свлачища в Западна Гърция
22.11
Предупреждение за опасно време в Гърция: Силни ветрове в Солун, наводнения във Воница и Превеза
10.11
Още от категорията
/
"Четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. Това говори много за нашата съпротива": Зеленски се обърна към народа от бункера в Киев
09:21
Открийте 10-те разликите: Путин отново изчезна за 13 дни, докато опасенията за здравето му нарастват
09:02
ЕС санкционира 8 руски магистрати заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.