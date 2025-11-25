Сподели close
Днес в склад в Лондон избухна голям пожар, който се гаси от около 150 пожарникари, предава BBC.

Службите за спешна помощ обявиха "сериозен инцидент“, тъй като пожарът е в сграда с фойерверки и газови бутилки.

Лондонската пожарна служба съобщи, че на мястото на пожара са изпратени и 25 пожарни коли.

Около три четвърти от сградата е в пламъци, според Лондонската пожарна бригада (LFB), която е била извикана в двуетажната сграда в бизнес парка Мидълсекс на Бридж Роуд, Саутхол, около 08:55 местно време.

Помощник-комисар Пат Гулбърн заяви, че всички пожарникари са се оттеглили на безопасно разстояние и сега "се борят с огъня от по-голямо разстояние, за да гарантират безопасността на екипажа“.

Според Sky News причината за пожара все още не е известна.