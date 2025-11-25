BBC.
Службите за спешна помощ обявиха "сериозен инцидент“, тъй като пожарът е в сграда с фойерверки и газови бутилки.
Лондонската пожарна служба съобщи, че на мястото на пожара са изпратени и 25 пожарни коли.
Около три четвърти от сградата е в пламъци, според Лондонската пожарна бригада (LFB), която е била извикана в двуетажната сграда в бизнес парка Мидълсекс на Бридж Роуд, Саутхол, около 08:55 местно време.
Помощник-комисар Пат Гулбърн заяви, че всички пожарникари са се оттеглили на безопасно разстояние и сега "се борят с огъня от по-голямо разстояние, за да гарантират безопасността на екипажа“.
Според Sky News причината за пожара все още не е известна.
Около 150 пожарникари гасят пожар в склад за фойерверки в Лондон
©
Още по темата
/
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Още от категорията
/
Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план
24.11
Почина легендарен актьор
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп: Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещ...
13:19 / 24.11.2025
Германия планира да превърне армията си в "най-мощната конвенцион...
13:22 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.