Групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.
Инцидентът е станал в събота вечер около 20:50 часа местно време, а полицията е идентифицирала заподозрените, използвали димни бомби и сигнални ракети на площад "Ворсови“ и крайбрежната алея на ''Трокадер
"Началникът на полицията благодари на служителите си за бързата реакция и професионализма им, които направиха възможно спирането на безредиците и избягването на наранявания“, съобщиха от полицейското управление в Париж.
