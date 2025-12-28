Сподели close
Полицията арестува 40 души, след като хвърляха димки и пиротехнически изделия в центъра на Париж, съобщи BFMTV.   

Групата е била арестувана на известния площад "Трокадеро", близо до Айфеловата кула във френската столица.

Инцидентът е станал в събота вечер около 20:50 часа местно време, а полицията е идентифицирала заподозрените, използвали димни бомби и сигнални ракети на площад "Ворсови“ и крайбрежната алея на ''Трокадер
о'', на записи от охранителни камери, след което се е намесила, научи BFMTV от полицейското управление в Париж.

"Началникът на полицията благодари на служителите си за бързата реакция и професионализма им, които направиха възможно спирането на безредиците и избягването на наранявания“, съобщиха от полицейското управление в Париж.