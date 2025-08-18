ЗАРЕЖДАНЕ...
|Олена Зеленска написа писмо до Мелания Тръмп
Седнал в Овалния кабинет, украинскят президент Володимир Зеленски, който бе на среща с Доналд Тръмп в Белия дом заяви: "Много ви благодаря, г-н президент. Преди всичко бих искал да ви благодаря за поканата", предава Sky News.
"Много ви благодаря за усилията да спрете убийствата и да прекратите тази война".
"Благодаря на съпругата ви, първата дама на САЩ. Тя изпрати писмо до Путин относно отвлечените ни деца".
"Съпругата ми, първата дама на Украйна Олена Зеленска, изпраща писмо. То не е за вас, а за вашата съпруга“, заяви Зеленски.
