Олена Зеленска написа писмо до Мелания Тръмп
Автор: Николина Александрова 21:49Коментари (0)43
©
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп написа "писмо за мир" до руския президент Владимир Путин, което му бе предадено от Доналд Тръмп при срещата им в Аляска на 15 август. В писмото Меланя Тръмп пише, че "е време" да се защитят децата и бъдещите поколения по целия свят.

Седнал в Овалния кабинет, украинскят президент Володимир Зеленски, който бе на среща с Доналд Тръмп в Белия дом заяви: "Много ви благодаря, г-н президент. Преди всичко бих искал да ви благодаря за поканата", предава Sky News.

"Много ви благодаря за усилията да спрете убийствата и да прекратите тази война".

"Благодаря на съпругата ви, първата дама на САЩ. Тя изпрати писмо до Путин относно отвлечените ни деца".

"Съпругата ми, първата дама на Украйна Олена Зеленска, изпраща писмо. То не е за вас, а за вашата съпруга“, заяви Зеленски.

