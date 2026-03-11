Digi24.
САЩ са поискали от северната ни съседка разполагането на войски и изтребители в базата базата "Михаил Когълничану". На срещата, която започна днес сутринта, трябва да се вземе решение и ако то бъде одобрено, ще бъде изпратено в парламента за приемане в същия ден.
Източници на румънската медия съобщават, че САЩ са поискали разполагането на два самолета-цистерни, използвани за презареждане на военни самолети по време на полет в конфликта в Близкия изток и военни екипажи от 100 до 300 души, които ще отговарят за сигурността и поддръжката на самолетите.
США искат да изпратят в Румъния до 500 военни, пише от своя страна Bloomberg, позовавайки се на източник.
Припомняме, че по-рано командирът в оставка Санду Валентин Матею предупреди, че в случай на участие на Румъния в операциите на САЩ, Иран може да разглежда страната като потенциална цел за удари.
"Техеран вече заяви, че може да атакува страни, от чиято територия се извършват удари или през въздушното пространство на които прелитат самолети, атакуващи Иран", коментира той.
