Опасно време в южната ни съседка, училища и детски градини затварят врати!
Автор: Илиана Пенова 11:01
илюстративна
В четвъртък вълна от лошо време връхлетя Западна Гърция и се очаква да се разпространи из страната до петък, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури, градушка и силни ветрове, предупредиха метеоролози. Прогнозите са леко понижение на температурите, пише Ekathimerini. 

Училищата от всички нива и общинските детски градини бяха наредени да останат затворени в четвъртък на йонийския остров Закинтос след решение на местната власт.

Генералният секретариат за гражданска защита призова жителите да вземат предпазни мерки, а на местните власти беше наредено да останат в готовност след извънредно заседание на Комитета за оценка на риска на щата.

Първите бури удариха Йонийските острови късно в сряда, което накара аварийната служба 112 да издаде предупреждения до жителите. Съобщения бяха изпратени и до жителите на западните региони на Пелопонес Ахая, Илия и Месиния.

Властите съобщиха, че най-опасното време се очаква в четвъртък в Закинтос, Кефалония, Ахая, Илия, Месиния, Лакония и Централна Македония, като се очаква бурният фронт да се придвижи на изток в петък към Тракия, Източна Македония, източните егейски острови и Додеканезите.

Проливни дъждове удариха и Корфу, където пожарникари бяха извикани да спасят британско семейство, чиято кола закъса в кал на стръмен черен път в района на Драстис в северната част на острова. Властите съобщиха, че двойката и детето им са невредими. 

Комитетът за оценка на риска трябваше да се събере отново по-късно в четвъртък, за да прегледа актуализираните прогнози и да разшири предупрежденията до други региони

