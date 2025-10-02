ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опасно време в южната ни съседка, училища и детски градини затварят врати!
Училищата от всички нива и общинските детски градини бяха наредени да останат затворени в четвъртък на йонийския остров Закинтос след решение на местната власт.
Генералният секретариат за гражданска защита призова жителите да вземат предпазни мерки, а на местните власти беше наредено да останат в готовност след извънредно заседание на Комитета за оценка на риска на щата.
Първите бури удариха Йонийските острови късно в сряда, което накара аварийната служба 112 да издаде предупреждения до жителите. Съобщения бяха изпратени и до жителите на западните региони на Пелопонес Ахая, Илия и Месиния.
Властите съобщиха, че най-опасното време се очаква в четвъртък в Закинтос, Кефалония, Ахая, Илия, Месиния, Лакония и Централна Македония, като се очаква бурният фронт да се придвижи на изток в петък към Тракия, Източна Македония, източните егейски острови и Додеканезите.
Проливни дъждове удариха и Корфу, където пожарникари бяха извикани да спасят британско семейство, чиято кола закъса в кал на стръмен черен път в района на Драстис в северната част на острова. Властите съобщиха, че двойката и детето им са невредими.
Комитетът за оценка на риска трябваше да се събере отново по-късно в четвъртък, за да прегледа актуализираните прогнози и да разшири предупрежденията до други региони
