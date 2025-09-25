ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част населението ще отидат в България, други в Албания
Ахмети заявява, че ако Северна Македония не продължи по пътя към ЕС, гражданите на страната няма да имат друг избор, освен да се присъединят към Албания, а други - към България.
"Затова не подхранвайте съгражданите си с омраза, защото не албанците вземат страната, нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС, а ние къде ще бъдем?“, заявява Ахмети.
