Опустошителният ураган "Мелиса" промени цветовете на водите на Карибско море
"Причината за това е силното движение, предизвикано от ветровете на циклона върху повърхностните води, което доведе до пренасяне на морски седименти към по-плитки райони.", съобщават от Meteo Balkans.
От Meteo Balkans казват още, че това явление има положителен ефект върху морската екосистема, защото стимулира развитието на морския живот и увеличава количеството хранителни вещества.
"Фокус" припомня, че най-малко 34 души загинаха, след като ураганът "Мелиса" опустоши Карибите. Той премина през Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Куба. Кубинските власти евакуираха над 735 000 души.
