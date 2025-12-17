ТАСС.
"Унгария спазваше принципа на лоялно сътрудничество по въпроса за замразените руски активи. В отговор Европейският съюз ни лиши от правата ни. Смятам, че от този момент нататък Унгария не е длъжна да спазва този принцип, след като другата страна го е отхвърлила", заяви Орбан в разговор с журналисти на борда на самолета на път за Брюксел. Министър-председателят публикува видео от изявлението си в социалната мрежа X.
Според Орбан лидерите на ЕС са нарушили европейското право, като са предложили решенията за руските финансови активи да се вземат с квалифицирано мнозинство, а не с консенсус. "Това противоречи на принципа на лоялно сътрудничество при обсъждането на санкции и създава опасен прецедент", подчерта той, като предупреди, че случаят ще има дългосрочни последици.
На 12 декември Съветът на Европейския съюз взе решение да блокира за неопределено време суверенните активи на Русия. Европейската комисия се надява на срещата на върха на 18 и 19 декември да бъде постигнато решение за конфискация на руски активи на стойност 210 млрд. евро, включително 185 млрд. евро, замразени в белгийската платформа Euroclear.
Орбан: Унгария вече не е длъжна да спазва принципа на лоялно сътрудничество
©
Още по темата
/
Reuters: Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Xtellus за закупуване на активи на ''Лукойл''
15.12
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
30.11
Още от категорията
/
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е основната заплаха за мира в евро-атлантическия регион
16.12
Politico: Лидерите на България и още седем страни от ЕС искат средства, тъй като руската заплаха се засилва
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ивайло Иванов: Многонационалните сили трябва да служат като гаран...
21:07 / 16.12.2025
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е осно...
17:42 / 16.12.2025
Най-малко 13 души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при преобр...
16:11 / 16.12.2025
Полски студент е задържан по подозрение в планиране на терористич...
14:03 / 16.12.2025
Черна гора затваря 5 преговорни глави по пътя си към ЕС
13:09 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.