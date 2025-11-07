Орбан обяви "златната ера" в отношенията между САЩ и Унгария
©
"Днес имаме много идеи. Икономическото сътрудничество, сътрудничеството във военната сфера и политическото сътрудничество", заяви Орбан.
Тръмп добави, че Унгария е направила много и за Украйна: "Цяла Европа оказа подкрепа Украйна и ние сме ви благодарни за това".
На въпрос на журналист за санкциите за руския петрол и природен газ и дали Унгария ще прекрати доставките от Русия, Тръмп отговори:
"Този въпрос се отнася до много страни в Европа, не само за Унгария".
"За него (Виктор Орбан) е много трудно да се снабдява с петрол и газ от други райони... те нямат море, нямат пристанища и затова имат големи проблем".
"Когато погледнете какво се случи с Европа, много от тези страни нямат такива проблеми и купуват много петрол и газ от Русия и, както знаете, това ме притеснява много", коментира Тръмп.
Още по темата
/
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
Тръмп заплаши Русия със 100 процентни "вторични мита", ако не постигне сделка с Украйна в рамките на 50 дни
14.07
ЕС одобри 17-ия пакет от санкции срещу Русия, насочени към близо 200 кораба от "сенчестия флот" на Москва
20.05
Великобритания обяви най-големия пакет от санкции срещу Русия от 2022 г. насам, санкциониран е и Роман Троценко
24.02
Още от категорията
/
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
21:55 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.