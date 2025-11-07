Унгарският министър-председател Виктор Орбан, който разговаря с американския президент Доналд Тръмп обяви, че сегашната администрация в лицето на Тръмп предлага възможности за по-добри отношения между двете страни. Орбан обяви, че започва "златната ера" на отношенията между САЩ и Унгария в областта на икономиката, военната промишленост и търговията. Разговорът между двамата лидери се предава на живо от"Днес имаме много идеи. Икономическото сътрудничество, сътрудничеството във военната сфера и политическото сътрудничество", заяви Орбан.Тръмп добави, че Унгария е направила много и за Украйна: "Цяла Европа оказа подкрепа Украйна и ние сме ви благодарни за това".На въпрос на журналист за санкциите за руския петрол и природен газ и дали Унгария ще прекрати доставките от Русия, Тръмп отговори:"Този въпрос се отнася до много страни в Европа, не само за Унгария"."За него (Виктор Орбан) е много трудно да се снабдява с петрол и газ от други райони... те нямат море, нямат пристанища и затова имат големи проблем"."Когато погледнете какво се случи с Европа, много от тези страни нямат такива проблеми и купуват много петрол и газ от Русия и, както знаете, това ме притеснява много", коментира Тръмп.