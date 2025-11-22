Премиерът на Унгария Орбан поиска от Европа да подкрепи мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, пишепозовавайки се на писмо от унгарския премиер до председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен."Европейците трябва незабавно и безусловно да подкрепят мирната инициатива на САЩ“, заявява Орбан.Според политика, европейските лидери също трябва незабавно да започнат свои преки преговори с Русия. Освен това Орбан отново подчертава, че Унгария не подкрепя предоставянето от страна на Европейския съюз на по-нататъшна финансова помощ за Украйна под каквато и да е форма.Освен Унгария, останалите 26 страни от ЕС "неколкократно са изразили ясно и недвусмислено подкрепата си за Украйна“, заявява анонимен представител на ЕС в отговор на писмото. "Има интензивно сътрудничество и координация между европейските лидери, както и с партньори извън ЕС, за да продължи тази подкрепа в светлината на последните събития.“В същото време Орбан заявява в писмото, че Унгария "не подкрепя Европейския съюз да изпраща каквато и да е допълнителна финансова помощ на Украйна под каквато и да е форма“ и "не дава съгласие за вземането на такова решение от името и в рамките на ЕС“.Длъжностни лица в Брюксел в момента провеждат разговори с държавите членки относно това как да се използва замразените руски активи за отпускане на заем от 140 милиарда евро за репарации за Украйна. Въпросът е включен в дневния ред, който ще бъде одобрен на среща на лидерите в Брюксел на 18 декември.На 20 ноември украинският депутат Алексей Гончаренко публикува 28 точки от мирния план на Доналд Тръмп. Според Financial Times украинските власти критикуват документа и го считат за неприемлив без промени, въпреки че във Вашингтон очакват украинският лидер Володимир Зеленски да го подпише до 27 ноември. Планът включва отказ от НАТО, нови граници, буферна зона, ограничения за ВСУ и използване на замразени активи на Русия.По-късно бе съобщено, че европейските политици се стремят да спечелят време за Украйна, за да внесат свои корекции в плана на президента на САЩ.