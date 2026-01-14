Осем дни в ареста за мъжа, който счупи стъклото на българското посолство в Скопие
©
Задържането се определя по искане на прокуратурата въз основа на възможността за бягство и че извършителят може да повтори престъплението.
ФОКУС припомня, че на 11 януари заподозреният мъж на 55 години повреди входната врата на посолството на Република България в Скопие, след което избяга.
Още по темата
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счупил стъклото на българското посолство
13.01
Още от категорията
/
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
13.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иван Анчев: Гренландия е критично важна за сигурността на НАТО
20:23 / 13.01.2026
Дания и Гренландия с послание към Тръмп: Границите не трябва да с...
17:58 / 13.01.2026
"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протес...
17:11 / 13.01.2026
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антипр...
16:46 / 13.01.2026
Reuters: Около 2000 души са загинали при протестите в Иран
13:21 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.