Осем дни в ареста за мъжа, счупил стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие, съобщи Основният наказателен съд в Скопие, цитиран отЗадържането се определя по искане на прокуратурата въз основа на възможността за бягство и че извършителят може да повтори престъплението.припомня, че на 11 януари заподозреният мъж на 55 години повреди входната врата на посолството на Република България в Скопие, след което избяга.