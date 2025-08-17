Осем души загинаха при внезапни наводнения в Северен Китай

© Най-малко осем души са загинали при внезапно наводнение в Северен Китай, съобщиха днес китайските държавни медии.



Група от 13 души са били на къмпинг на открито в Урат Реар Банър, Монголия, когато около 22:00 часа в събота (16 август) е настъпило внезапно наводнение, съобщи държавната информационна агенция Xinhua.



Министерството на извънредните ситуации е разпоредило пълномащабни спасителни операции и е изпратило работна група на мястото.



Природните бедствия са често явление в Китай, особено през лятото, когато в някои региони вали проливен дъжд, а на други места има високи температури.



Броят на жертвите от внезапни наводнения и кални свлачища в северозападен Китай в началото на август е най-малко 13, съобщиха държавните медии през август.