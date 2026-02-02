Reuters.
59-годишният руски капитан на ''Solong'' Владимир Мотин бе обвинен за непредумишлено убийство поради груба небрежност на 38-годишния Марк Анджело Перния, който е бил член на екипажа.
Прокурорът Том Литъл заяви пред съдебните заседатели в началото на процеса миналия месец, че Мотин "не е направил нищо“, за да предотврати сблъсъка, тъй като е подържал курс на сблъсък със ''Stena Immaculate'' повече от 30 минути преди фаталния инцидент.
Присъдата на Мотин ще бъде обявена четвъртък, 5 февруари.
Корабът ''Solong'' който се сблъскал с танкера ''Stena Immaculate'' на 10 март 2025 г., е превозвал над 220 000 барела висококачествено авиационно гориво.
Сблъсъкът причини пожар и на двата кораба и довел до смъртта на филипинския гражданин и член на екипажа на ''Solong'' Марк Перния, чието тяло така и не бе намерено.
Товарният кораб, плаващ под португалски флаг, се сблъска с танкера, докато беше закотвен на около 12 мили от бреговете на североизточна Англия.
Спасителните служби успяха да спасят 36 души и от двата кораба.
