Капитанът на руския контейнеровоз ''Solong'', който се разби в американския петролен танкер ''Stena Immaculate'' в Северно море, бе признат за виновен в причиняване на смъртта на член на екипажа поради груба небрежност, съобщава Reuters.

59-годишният руски капитан на ''Solong'' Владимир Мотин бе обвинен за непредумишлено убийство поради груба небрежност на 38-годишния Марк Анджело Перния, който е бил член на екипажа.

Прокурорът Том Литъл заяви пред съдебните заседатели в началото на процеса миналия месец, че Мотин "не е направил нищо“, за да предотврати сблъсъка, тъй като е подържал курс на сблъсък със ''Stena Immaculate'' повече от 30 минути преди фаталния инцидент.

Присъдата на Мотин ще бъде обявена четвъртък, 5 февруари.

Корабът ''Solong'' който се сблъскал с танкера ''Stena Immaculate'' на 10 март 2025 г., е превозвал над 220 000 барела висококачествено авиационно гориво.

Сблъсъкът причини пожар и на двата кораба и довел до смъртта на филипинския гражданин и член на екипажа на ''Solong'' Марк Перния, чието тяло така и не бе намерено.

Товарният кораб, плаващ под португалски флаг, се сблъска с танкера, докато беше закотвен на около 12 мили от бреговете на североизточна Англия.

Спасителните служби успяха да спасят 36 души и от двата кораба.