Reuters.
Швейцарски съд в четвъртък отмени предварителния арест на Морети в замяна на няколко условия. Морети ще трябва да плати гаранция от около 215 000 евро, няма право да напуска страната и е "задължен да се явява в полицейското управление всеки ден".
Морети, обвиняем в разследването, започнато след трагедията, при която загинаха 40 души и 116 бяха ранени, беше в предварително задържане от 9 януари. Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки.
Освободиха от ареста собственика на бара в Кран Монтана, в който загинаха 40 души
©
Още по темата
/
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
08.01
Още от категорията
/
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мариян Гьорчев за Радев: Позицията към Македония остава твърда
17:33 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.