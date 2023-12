От Берлускони до Тина Търнър: Известните личности, които загубихме през 2023 година

© От бившия премиер на Италия Силвио Берлускони до рок кралицата Тина Търнър и бившия председател на Европейската комисия Жак Делор, с наближаването на края на годината е време да почетем тези, които загубихме през последните 12 месеца, пише Sky News.



Музикалните икони, включително Тина Търнър, Бърт Бахарак и Шинейд О'Конър, са сред известните лица, които за съжаление починаха през 2023 г., заедно със звезди от сцената и екрана като Ракел Уелч, Матю Пери и сър Майкъл Гамбън, както и спортните легенди сър Боби Чарлтън, Тери Венабълс и Джанлука Виали.



Януари



- 07: Ръсел Банкс, 82 г., американски писател, който описва живота на маргинализирани хора



- 10: Джеф Бек, 78 г., британски виртуоз на китарата, прославил се през 60-те години с групата Yardbirds



- 10: Кардинал Джордж Пел, 81 г., австралийски архиепископ, вкаран в затвора за сексуални посегателства над деца, но по-късно оправдан



- 12: Лиза Мари Пресли, 54 г., певица и авторка на песни и единствено дете на Елвис Пресли



- 16: Джина Лолобриджида, 95 г., италианска филмова дива, една от последните икони на Златния век на Холивуд



- 17: Люсил Рандон, 118 г., френска монахиня, най-възрастният известен човек в света



- 18: Дейвид Кросби, 81 г., американски фолк рок пионер



Февруари



- 03: Пако Рабан, 88 г., испански моден дизайнер, известен с ексцентричните си модели и парфюми



- 05: Первез Мушараф, 79 г., бивш военен управник на Пакистан



- 08: Бърт Башарах, 94 г., легендарният поп композитор на "Walk on By" и "Raindrops Keep Fallin' on My Head"



- 10: Карлос Саура, 91 г., известен испански режисьор, който критикува диктатурата на Франко



- 15: Ракел Уелч, 82 г., американска актриса и световен секссимвол, която се прочу с кожените си бикини в епоса "Милион години пр. Хр" от 60-те години на миналия век



Март



- 03:Кендзабуро Ое, 88 г., японски писател, носител на Нобелова награда



- 12: Дик Фосбъри, 76 г., американски атлет, който прави революция в скока на височина, известен като "Фосбъри флоп".



- 21: Клод Лориус, 91 г., френски глациолог, помогнал да се докаже ролята на човечеството за глобалното затопляне



- 28: Рюичи Сакамото, 71 г., японски композитор, който е пионер в електронната музика



Април



- 13: Мари Куант, 93 г., британска модна дизайнерка, на която се приписва и самото изобретяване на мини полата



- 19: MOONBIN, 25 г., K-Pop мегазвезда и член на момчешката група Astro, намерен мъртъв в дома си при очевидно самоубийство



- 22: Бари Хъмфрис,89 г., австралийски комик, известен още с образа на Една Евъридж



- 25: Хари Белафонт, 96 г., суперзвезда, американски музикант и активист



- 27: Джери Спрингър, 79 г., бе известен с култовото си и противоречиво шоу The Jerry Springer Show, което се излъчваше 27 години по NBC



Май



- 19: Мартин Еймис, 73 г., водещ представител на съвременната британска художествена литература



- 24: Тина Търнър, 83 г., американска рок икона, известна с разтърсващото си присъствие на сцената



Юни



- 05: Аструд Жилберто, 83 г., бразилска певица от "Момичето от Ипанема"



- 06: Франсоаз Жило, 101 г., френска художничка и дългогодишна любовница на Пабло Пикасо, от когото има две деца



- 10: Тед Качински, 81 г., "Юнабомбър", който тероризира Америка с бомбени атентати в продължение на две десетилетия



- 12: Силвио Берлускони, 86 г., скандалният бивш италиански премиер и медиен магнат милиардер



- 13: Кормак Маккарти, 89 г., титан на американската художествена литература с романи, сред които "Пътят"



- 15: Гленда Джаксън, 87 г., британска актриса и политик, носителка на награда "Оскар"



Юли



- 01: Виктория Амелина, 37 г., изгряваща звезда на украинската литература, жертва на руска ракетна атака



- 11: Милан Кундера, 94 г., чешко-френски писател, критик на комунистическия режим в Чехословакия. Най-известен с "Непосилната лекота на битието".



- 16: Джейн Бъркин, 76 г., певица и актриса от британски произход, известна с връзката си с френския певец и автор на песни Серж Генсбур



21: Тони Бенет, 96 г., последният от класическите американски певци



- 26: Синеад О'Конър, 56 г., знакова ирландска поп певица, най-известна със световния си хит от 1990 г. "Nothing Compares 2 U"



Август



- 07: Уилям Фридкин, 87 г., американски режисьор на филмите "Екзорсистът" и "Френска връзка"



- 09: Сиксто Родригес, 81 г., култов американски певец и автор на песни, носител на "Оскар" за документалния филм "В търсене на човека от захарта"



- 23: Евгений Пригожин, 62 г., ръководител на руската паравоенна група "Вагнер", загива в самолетна катастрофа, след като оглавява бунт срещу военното ръководство на Москва



- 30: Мохамед Ал-Файед, 94 г., египетски бивш собственик на Harrods, чийто син Доди загива заедно с принцеса Даяна в автомобилна катастрофа през 1997 г.



Септември



- 09: Мангосуту Бутелези, 95 г., зулуски принц и южноафрикански политик ветеран



- 15: Фернандо Ботеро, 91 г., колумбийски скулптор, известен със своите пищни образи



- 25: Матео Месина Денаро, 61 г., един от най-безмилостните сицилиански мафиотски босове, умира в затвора



- 27: Майкъл Гамбън, 82 г., британски актьор, изиграл Албус Дъмбълдор в много филми за Хари Потър



- 29: Диана Фейнщайн, 90 г., новаторски политик, наричана "Лъвицата на американския Сенат"



Октомври



- 13: Хюбърт Рийвс, 91 г., канадско-френски астрофизик, известен с популяризирането на космическата наука



- 13: Луиза Глук, 80 г., американска поетеса, носителка на Нобелова награда и награда "Пулицър"



- 16: Марти Ахтисаари, 86 г., бивш президент на Финландия и лауреат на Нобелова награда за мир, след борба с болестта на Алцхаймер



- 21: сър Боби Чарлтън, 86 г., английски футболен национал, носител на Световната купа, легенда на Манчестър Юнайтед



- 27: Ли КъцянГ, 68 г., премиер на Китай през първите два мандата на президента Си Дзинпин



- 28: Матю Пери, 54 г., американска звезда, изиграла Чандлър Бинг в хитовия ситком "Приятели"



Ноември



- 19: Розалин Картър, 96 г., бивша първа дама на САЩ, която се бори за правата на човека, демокрацията и общественото здраве



- 29: Хенри Кисинджър, 100 г., американски дипломат, чието безпардонно насърчаване на суровата американска сила спомага за формирането на света след Втората световна война



- 30: Шейн Макгауън, 65 г., ирландски певец, автор на песни и почитател на алкохола, ръководител на келтската фолк-пънк група The Pogues



Декември



- 01: Сандра Дей О'Конър, 93 г., първата жена, назначена от Роналд Рейгън през 1981 г. за съдия във Върховния съд на САЩ



- 08: Райън О'Нийл, 82 г., американски актьор и сърцеразбивач от филмите "Любовна история" и "Бари Линдън"



- 11: Булелва Мкутукана (BULELWA MKUTUKANA), известна още като Захара (ZAHARA), 36 г., южноафриканска афро-поп сензация, която страда от увреждане на черния дроб вследствие на алкохолизъм



- 26: Волфганг Шайбъл, 81 г., една от най-важните фигури в германския политически живот през последните 30 години



- 27: Лий Сун-Кюн, 48 г., южнокорейски актьор, известен най-вече с ролята си във филма "Паразит", спечелил "Оскар", намерен мъртъв в Сеул



- 27: Жак Делор, 98 г., бивш председател на Европейската комисия и ключова фигура в създаването на еврото



- 30: Том Уилкинсън, 75 г., британски актьор, известен от филми като "Пълна лудница", "Влюбеният Шекспир" и "Най-добрият екзотичен хотел Мариголд"