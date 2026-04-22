Светът е заплашен от мащабен продоволствен шок поради прекъсвания в корабоплаването през Ормузкия проток. Блокадата на енергийните потоци вече предизвика недостиг на торове и логистичен колапс. За това съобщава Financial Times.

През Ормузкия проток преминава една пета от износа на нефт и газ, но има и друг критичен фактор – този маршрут осигурява една трета от морската търговия с торове. Без тях селското стопанство е обречено на спад в добивите.

Ръководителят на отдела за втечнен природен газ на компанията Vitol Пабло Галанте Ескобар заявява на срещата на върха в Лозана:

"Живеем на кредит. Това не е трайно решение, в противен случай енергийната криза ще се превърне в продоволствена криза“.

Според експерта, от момента на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, търсенето на газ от страна на промишлеността е спаднало с 40%. Най-силно засегнати са именно заводите за производство на амоняк. Ако няма торове, цените на продуктите през следващите сезони ще станат неконтролируеми.

Тъй като Иран затвори пролива, а САЩ наложиха блокада, това предизвика верижна реакция. Азиатските купувачи се втурнаха да купуват петрол от САЩ.

Сега Панамският канал е претоварен: танкерите с петрол заемат всички места в опашката. Корабите стоят в дълги опашки. Доставките на зърно по някои маршрути поскъпнаха с 50-60%.

Ръководителят на отдела за анализ на Clarksons Луиза Фолис отбелязва, че петролните гиганти плащат милиони долари, за да минат без опашка. Фермерите не могат да си позволят това.

Търговците предупреждават, че най-лошото тепърва предстои. Пазарите все още се надяват на кратък конфликт, но това е грешка. Дори още шест месеца такава блокада ще провалят реколтата през 2027 г.

"Пазарът не е отчел по-дългите прекъсвания. Никой не е подготвен за тях“, заявява главният директор по управление на риска в Louis Dreyfus Виджай Чакраварти.

Освен с газа, възникна проблем и със сярата, а това е критично суровина за торовете. Сега тя се изкупува от металурзите за изпичане на мед, а повечето производители на хранителни продукти се оказаха "в края на опашката“.

Съществува и още един риск – паниката сред правителствата. Ако страните започнат масово да натрупват резерви от страх от дефицит, цените ще скочат мигновено. Най-силно ще пострадат държавите, които са изцяло зависими от вноса на храни.

Поради нестабилната обстановка в Ормузкия проток ЕС вече планира да разшири платформата AggregateEU. Страните от съюза ще закупуват гориво съвместно, за да могат да договарят по-ниски цени.

На световните борси цените на петрола и природния газ рязко се повишиха, след като ВМС на САЩ задържаха ирански кораб. Това беше предшествано от обстрел на европейски кораби от Техеран и възстановяване на контрола му над Ормузкия проток.

Възобновяването на доставките на енергийни ресурси дори в случай на мир между САЩ и Иран няма да бъде бързо. Директорът на Международната енергийна агенция (МЕА) предупреди, че "буферният запас" скоро ще се изчерпи.