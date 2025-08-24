ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|От великата сцена до психиатрията - каква е истината за обичан гръцки певец
Изпълнителят е заведен от дежурни полицаи в психиатрия и са му направени изследвания заради твърдения от близките му, че животът му е в опасност. Те категорично казват още, че подобни крайни действия са изцяло в полза на Йоргос.
В крайна сметка певецът е обявен за напълно здрав.
Случилото се предизвика вълна от реакции в гръцкото общество - за крехкостта на психичното здраве и за това колко лесно може да бъде загубена личната свобода.
Йоргос Мазонакис отдавна е известен със своята ексцентричност, както и с обтегнатите отношения с членове на своето семейство.
Кой е Йоргос Мазонакис
Истинското му име е Георгиос Апостолу. Роден е на 4 март, 1972 г. в Пирея, Гърция.
Още от дете се увлича по легендарни гръцки изпълнители като Стратос Дионисиу, Янис Париос и Хари Алексиу. И решава да стане певец едва на 15‑годишна възраст. Първата му професионална изява е през лятото на 1992 г. в нощен клуб в Патра, откъдето е забелязан от представители на PolyGram (Universal Music).
Става известен с интерпретациите си на класическия гръцки попфолк и съчетаването му с танцова музика. Започва да изнася концерти в Гърция, Кипър, а след това и в Германия, Австралия, дори и САЩ.
Дебютният му албум – "Μεσάνυχτα και κάτι“ ("Mesanihta Kai Kati“) – излиза през 1993 г. През следващите години много от албумите му получават златен или платинен статус.
Известен е не само с певческия си талант, но и с екстравагантен си стил и сценично присъствие. Има подчертано влечение към модата и дизайна. И създава марката "GM“, разпространявана в Гърция.
Мазонакис е изключително популярен в България. Нееднократно е провеждал големи концерти - в София през 2012 г. в "Арена Армеец“, а през 2023 г. в зала 1 на НДК като част от юбилейното си 30‑годишно турне.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 522
|предишна страница [ 1/87 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
15:38 / 22.08.2025
Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана
16:54 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: