Отчетоха силен трус в региона на Кермадек

© Отчетоха силен трус в региона на островите Кермадек. От Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщиха, че земетресението е регистрирано около 00:44 часа местно време на 840 км от Тауранга, Нова Зеландия.



Земетресението е било с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер с епицентър 50 км.